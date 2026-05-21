Педиатр Подмосковья призвала защитить детей от падения из окон

Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева напомнила родителям о риске выпадения детей из окон в теплый сезон и призвала установить защитные устройства. Рекомендации прозвучали в преддверии летних каникул, когда дети чаще остаются дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением весны и лета в регионе ежегодно регистрируют несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Родители открывают окна и балконы для проветривания и не всегда контролируют действия ребенка.

«Дети сами находят способ забраться на подоконник — придвигают стул или табуретку, используют мебель как лестницу. Им интересно, что происходит на улице. Ребенок может потянуться за игрушкой или шариком и не удержаться. Подростки ради эффектного кадра тоже рискуют жизнью — делают опасные селфи и теряют равновесие», — предупредила Нисо Одинаева.

По ее словам, подобные трагедии происходят и в благополучных семьях из-за бытовой рассеянности взрослых.

«Очень многие случаи можно предотвратить с помощью специальных замков или блокираторов на окна и правильной расстановки мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. И еще один опасный обманщик — москитная сетка. Она создает иллюзию закрытого окна, но не выдерживает вес ребенка», — подчеркнула специалист.

Главный педиатр призвала взрослых не оставлять детей без присмотра и помнить, что внимательность напрямую влияет на их жизнь и безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.