В Подмосковье за полмесяца опубликовали 49 госзакупок

Комитет по конкурентной политике Московской области с 4 по 18 мая 2026 года разместил 49 закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — контракты на ремонт дорог, медучреждений и объектов коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В числе опубликованных процедур — более 10 лотов на круглогодичное содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и их элементов. Также размещено 13 лотов на капитальный ремонт, поставку и ввод в эксплуатацию компьютерных томографов для оснащения медицинских учреждений Подмосковья.

Отдельно объявлен конкурс на капитальный ремонт мостового перехода через ручей у деревни Петрищево в Рузском муниципальном округе. Работы проведут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Кроме того, запланирован капитальный ремонт двух центральных тепловых пунктов в муниципальном округе Луховицы и одного ЦТП в Шаховской, а также реконструкция котельной в Лотошине. Эти проекты реализуют по программе развития инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами.

По программе «Формирование современной комфортной городской среды» после определения подрядчика завершат ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII–XVIII вв.: Западный братский корпус» в Коломне. Также планируется благоустройство парка в Долгопрудном и набережной реки Гуслица в Егорьевске.

Информация о новых закупках публикуется в ЕИС и на портале ЕАСУЗ. Малые закупки до 600 тыс. рублей размещаются в электронном магазине Московской области. Комитет также напоминает, что еженедельные обзоры законодательства о закупках и торгах публикуются в ведомственном канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.