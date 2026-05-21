Подмосковные бренды могут подать заявки на конкурс «Знай наших» до 1 июня

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в новом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Прием заявок продлится до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ запустило новый сезон конкурса «Знай наших». Проект объединяет предпринимателей, крупный бизнес, институты развития и государство для поддержки российских компаний и их масштабирования.

К участию приглашаются малые и средние предприятия — отечественные производители продуктов питания, одежды, косметики и товаров для дома. В этом году особое внимание уделят технологическим брендам по поручению президента России Владимира Путина.

Для технологического направления предусмотрены отдельные номинации. Подать заявки могут команды, работающие в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства, энергетики будущего, транспортной инфраструктуры и других направлений.

Среди критериев отбора — локализация производства не менее 30% и положительная динамика продаж. Победители получат консультации бизнес-экспертов, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам и бизнес-объединениям, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и информационную поддержку. Экспертиза заявок пройдет в несколько этапов, церемония награждения состоится в июле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.