В Клину 23 мая покажут спектакль «Стеклянный ребенок»

Музыкальный спектакль «Стеклянный ребенок» представят 23 мая в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Постановка начнется в 15:00 и рассчитана на зрителей старше 6 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского прозвучит вокальный цикл «16 песен для детей», а также биографические материалы и воспоминания о композиторе, посвященные периоду его раннего детства.

Спектакль рассказывает историю мальчика из простой, далекой от музыки семьи, который вырос и стал всемирно известным русским композитором Петром Ильичом Чайковским. Жизненные события передаются через песни и мировосприятие ребенка, а также через взгляд самого автора.

Музыка шестнадцати пьес была написана Чайковским для одного голоса с фортепиано. В постановке участвуют артисты учебного театра и симфонический оркестр студентов колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Оркестровую версию спектакля представят в интерпретации руководителя оркестра Ивана Покровского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.