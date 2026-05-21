Депутат Журавлев заявил, что Европа создаст армию за 8–12 лет для борьбы с США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что европейские страны в течение 8–12 лет могут сформировать единую армию, способную выполнять серьезные боевые задачи и противостоять США, сообщает Газета.ru .

Планы европейских стран создать альтернативу НАТО на случай сокращения участия США в альянсе свидетельствуют о дальнейшей милитаризации региона, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«К таким заявлением надо относиться весьма серьезно. Все думали, что когда Соединенные Штаты перестанут помогать Украине, то Украина закончится. Украина не заканчивается, даже близко этого нет. Европа способна вести боевые действия даже уже сейчас. Второй вопрос, что эти действия могут быть недолго, но в ближайшие 8-12 лет они вполне способны сделать боевую армию, которая способна выполнять серьезные боевые задачи», — подчеркнул он.

По оценке депутата, такая структура сможет «воевать на уровне ведущих армий мира».

«Поэтому четко и ясно понимать, что они ведут такие рассуждения о создании европейской армии все чаще и чаще. И то, что она будет создана, я даже не сомневаюсь в этом. Причем такая структура, сможет противостоять в том числе и Соединенным Штатам, кстати говоря», — сказал Журавлев.

Ранее The Economist со ссылкой на источники сообщил, что европейские страны разрабатывают сценарии коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или отказа Вашингтона от обязательств перед альянсом.

