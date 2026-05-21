7 домов капитально отремонтируют в столичном районе Бибирево

В столичном районе Бибирево капитально отремонтируют 7 многоквартирных зданий 1974–1981 годов постройки, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что уже выданы положительные заключения Москомэкспертизы. Ремонт пройдет по адресам: улица Корнейчука (вл. 51Б, 49, 22), Мурановская (19 и 17Б), а также улицы Плещеева (5) и Коненкова (23).

«В рамках согласованных работ во всех 7 зданиях предусмотрена замена внутридомовых инженерных сетей, в том числе системы центрального отопления и пожарного водопровода. Кроме того, для каждого объекта предусмотрен индивидуальный перечень мероприятий», — рассказал Щербаков.

В двух домах на Корнейчука (49 и 51Б) и на Мурановской, 19, приведут в порядок техподполье: восстановят ступени, бетонные перекрытия и стены. Там же заменят системы мусороудаления и внутренних водостоков. В доме № 22 на той же улице также обновят подвал и мусоропровод.

Особый объем работ ждет дом № 5 на Плещеева — там полностью обновят фасад и крышу с укладкой рулонной кровли и стяжки, а также установят новые ограждения. Приведут в порядок также оконные и дверные блоки в местах общего пользования. Похожие перемены — у дома № 23 на Коненкова, где заменят кровлю и отмостку с водоотводными лотками. Здание на Мурановской, 17Б, получит обновленные входные группы, окна и двери в подъездах, отремонтированный мусоропровод и лестницы.

В последних двух домах восстановят ступени лестниц в подъезде и спуски в техническое подполье, а также защитный слой бетона на стеновых панелях, плитах лоджий и кровельных надстройках. На крышах заменят металлическое ограждение, по периметру зданий обновят асфальтобетонную отмостку с устройством водоотводящих лотков.