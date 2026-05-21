«Я в дупло!». Видео мажорской аварии с желтым «Мерсом» попало на видео

Судя по кадрам, 21-летний представитель золотой молодежи выехал на своем желтом кабриолете на встречную полосу на Похвалихинском съезде и врезался в автомобиль Kia. Тот, в свою очередь, развернулся и влетел в Nissan.

В то же время машина виновника аварии угодила в бордюр. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

По данным Baza, на парня с начала прошлого года был составлен 161 административный протокол, из которых 51 — это уклонение от исполнения наказания.

До ДТП парень опубликовал в соцсетях видео, на котором размахивал бокалом в ресторане. Затем за рулем кабриолета он на камеру заявил, что «пьян в дупло». После аварии сын миллионера вновь отправился в ресторан на продолжение банкета.

Позднее Сергей начал утверждал, что за руль сел трезвым, не справился с управлением и «ударился об машину».

