«Мне до п****»: пьяный россиянин-мажор устроил ДТП на роскошном кабриолете

Сын нижегородского миллионера устроил пьяное ДТП на желтом кабриолете и отправился в местный ресторан, чтобы продолжить застолье, сообщает Mash .

21-летний Сергей К. устроил аварию на Похвалинском съезде на своем кабриолете Mercedes-Benz. До ДТП парень опубликовал в соцсетях видео, на котором размахивал бокалом в ресторане. Затем за рулем элитной иномарки он на камеру заявил, что «пьян в дупло».

В результате столкновения нетрезвый молодой человек не пострадал. Он с улыбкой сфотографировался на капоте разбитого кабриолета и отправился в ресторан на продолжение банкета.

«Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой это я. Мне по*** сколько людей в Нижнем это увидит, мне до пи***. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете на***», — прокомментировал Сергей видео, на котором он пьяный разъезжает по Нижнему Новгороду.

Однако позднее Сергей начал утверждал, что за руль сел трезвым, не справился с управлением и «ударился об машину».

Кроме дорогих автомобилей и ресторанов сын нижегородского миллионера обожает путешествия — Сергей 18 раз ездил в разные страны, в том числе ОАЭ, Египет, Франция, Тунис и Турция.

