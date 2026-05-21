«Опасные игры»: в московской школе подростки пострадали при взрыве петарды

Два подростка пострадали из-за взрыва петарды во дворе школы в Москве

В Москве произошло ЧП во дворе одной из школ. Два подростка пострадали от взрыва петарды, сообщает «МК: срочные новости» .

Пострадавшим по 17 лет. Медики оказывают им помощь.

По предварительным данным, петарды в школу принесли сами дети.

Ранее в школе в Пермском крае во время урока в пятом классе взорвалась петарда, принесенная одним из учеников. Незначительные ожоги получили трое школьников.

