«Опасные игры»: в московской школе подростки пострадали при взрыве петарды
В Москве произошло ЧП во дворе одной из школ. Два подростка пострадали от взрыва петарды, сообщает «МК: срочные новости».
Пострадавшим по 17 лет. Медики оказывают им помощь.
По предварительным данным, петарды в школу принесли сами дети.
Ранее в школе в Пермском крае во время урока в пятом классе взорвалась петарда, принесенная одним из учеников. Незначительные ожоги получили трое школьников.
