Трое детей получили ожоги из-за взорвавшейся петарды в школе Пермского края

В школе № 8 Чайковского округа в Пермском крае во время урока в пятом классе взорвалась петарда, принесенная одним из учеников, сообщает министерство образования и науки региона.

Незначительные ожоги получили трое школьников. Их осмотрели медики скорой помощи. Детям госпитализация не понадобилась. Одного пострадавшего направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра.

Министерство и администрация края проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.

Родителям и ученикам напомнили, что проносить в школу опасные предметы запрещено.

Ранее в Санкт-Петербурге на детской площадке произошел взрыв. Это была детская шалость. На видео видно, как дети засунули в игрушку петарду, подожгли ее и убежали.

