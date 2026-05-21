Трое детей получили ожоги из-за взорвавшейся петарды в школе Пермского края
В школе № 8 Чайковского округа в Пермском крае во время урока в пятом классе взорвалась петарда, принесенная одним из учеников, сообщает министерство образования и науки региона.
Незначительные ожоги получили трое школьников. Их осмотрели медики скорой помощи. Детям госпитализация не понадобилась. Одного пострадавшего направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра.
Министерство и администрация края проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.
Родителям и ученикам напомнили, что проносить в школу опасные предметы запрещено.
Ранее в Санкт-Петербурге на детской площадке произошел взрыв. Это была детская шалость. На видео видно, как дети засунули в игрушку петарду, подожгли ее и убежали.
