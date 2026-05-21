Правила объединения земельных участков упростили в Подмосковье

В Подмосковье участки с разным видом разрешенного использования можно объединять по упрощенной схеме, такой законопроект приняли в Мособлдуме, передает корреспондент РИАМО.

«То есть фактически собственнику приходилось сначала менять ВРИ одного участка на ВРИ другого, а уже потом объединять. Это было неудобно и вело к увеличению сроков. Теперь же установлена возможность объединить участки с разными ВРИ с одновременным выбором нового ВРИ, отличного от исходных», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он объяснил, что ранее, например, для объединения участков с ВРИ «Огородничество» и «ИЖС» нужно было привести их к одному типу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.