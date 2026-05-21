В Челябинской области задержали 55 похитителей 60 млн рублей из Соцфонда РФ
В Челябинской области полиция задержала 55 человек по делу о хищении 60 млн рублей из Социального фонда России. Фигуранты оформляли фиктивные документы для получения компенсаций, сообщает RT.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что по факту произошедшего возбуждено 29 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»). В отношении организаторов также расследуется дело по ч. 1 ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества»).
По данным следствия, в группу входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в незаконную схему.
Фигуранты оформляли поддельные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и направляли их в отделения фонда для получения выплат. Полученные средства организаторы забирали и распределяли между соучастниками.
