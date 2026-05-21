В Челябинской области задержали 55 похитителей 60 млн рублей из Соцфонда РФ

В Челябинской области полиция задержала 55 человек по делу о хищении 60 млн рублей из Социального фонда России. Фигуранты оформляли фиктивные документы для получения компенсаций, сообщает RT .

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что по факту произошедшего возбуждено 29 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»). В отношении организаторов также расследуется дело по ч. 1 ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества»).

«Было возбуждено 29 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК России. Также в отношении организаторов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК России»

По данным следствия, в группу входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в незаконную схему.

Фигуранты оформляли поддельные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и направляли их в отделения фонда для получения выплат. Полученные средства организаторы забирали и распределяли между соучастниками.

