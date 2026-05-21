Горит грузовик с прицепом: страшный пожар произошел на трассе в Подмосковье

сегодня в 12:59

Грузовик с прицепом загорелся на трассе в Подмосковье

Сильное пламя охватило грузовик с прицепом на трассе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Инцидент произошел на участке дороги под Сергиевым Посадом в сторону Калязина.

В кадре запечатлено, как огонь пожирает автомобиль. Вверх от места происшествия поднимается черный столб дыма. Видны искры.

Рядом на обочине стоит еще несколько автомобилей.

Обстоятельства происшествия и информация о наличии пострадавших уточняются.

