Россиянам объяснили, как запустить успешный бизнес в 2026 году

Маркетолог — о создании бизнеса: нужно знать о 3 шагах, которые сохранят бюджет

Маркетолог, бизнес-трекер и психолог Елена Градусова заявила, что перед запуском бизнеса необходимо протестировать спрос и заранее просчитать все расходы, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, многие проекты закрываются не из-за слабой идеи, а из-за непросчитанной экономики. Перед инвестициями необходимо оценить рыночный спрос и предусмотреть возможные непредвиденные затраты.

«Гениальная идея — это только начало. Большинство новых бизнесов закрываются не потому, что идея плохая, а потому что деньги не считали до старта. Поэтому нужно знать о трех шагах, которые сохранят бюджет и нервы. Запустите тестовую версию (MVP) до полноценного старта. Протестируйте спрос до вложений. Сделайте первые продажи и только потом закупайте товар или разворачивайте услугу. Покупатели есть и цифры сходятся — запускайтесь. Нет — сэкономили деньги и время», — посоветовала Градусова.

Эксперт подчеркнула, что перед запуском необходимо разработать финансовую модель с учетом расходов, цен и планируемых продаж. Особое внимание следует уделить скрытым затратам — коммунальным платежам, интернету, амортизации оборудования.

«Формируйте цену от реальных цифр. Когда расходы подсчитаны корректно, закладывайте ценообразование с расчетом на следующий цикл. Держите в голове: чем финансировать следующую партию и какой резерв нужен на непредвиденное», — заключила Градусова.

