Еще один украинский беспилотник залетел в Латвию

Утром в четверг в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях республики была объявлена воздушная тревога. Предварительно, на территорию Латвии залетел FP-1.

Дрон удалось заснять на видео, когда он пролетал над Малтской волостью. В момент объявления воздушной тревоги жителей попросили спрятаться в укрытии. Также детей не выпускали из школ. Кроме того, в указанных краях было приостановлено движение поездов. Ситуация с украинскими БПЛА в Латвии наблюдается уже третий день подряд.

ВСУ используют небо Прибалтики, чтобы запускать свои дроны по Санкт-Петербургу. В Ленинградской области утром 21 мая объявляли беспилотную опасность.

Во вторник истребители НАТО сбили украинские дроны над странами Балтии. Так, один БПЛА был ликвидирован над озером Выртсъярв в Эстонии. Кроме того, в этот же день воздушную тревогу из-за дронов поднимали в Латвии.

