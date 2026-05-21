L’Antidiplomatico: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина стала сигналом Западу

Итальянское издание L’Antidiplomatico заявило, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала политическим сигналом западным странам, сообщает aif.ru .

По оценке L’Antidiplomatico, переговоры в Пекине продемонстрировали независимый курс Москвы и Пекина на мировой арене.

«Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют „важную стабилизирующую роль на мировой арене“», — отмечается в материале итальянского издания.

Авторы подчеркнули, что стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия. По итогам встречи была подписана совместная декларация и около 40 документов межправительственного, межведомственного и корпоративного уровня.

Президент России находился в Китае с официальным визитом 19–20 мая. Переговоры прошли в доме народных собраний в Пекине.

