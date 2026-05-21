В Подмосковье 1010 семей подали заявки на жилищные сертификаты

Более тысячи семей из 40 муниципалитетов Подмосковья подали заявления на получение жилищных сертификатов с начала обновленной программы расселения аварийного жилья. Программа действует с 2022 года и распространяется на дома, признанные аварийными до 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Лидерами по числу обращений стали Шатура, Коломна, Щелково, Солнечногорск и Сергиево-Посадский округ. Сертификат позволяет компенсировать стоимость новой квартиры за счет государства. Им могут воспользоваться как собственники, так и наниматели жилья, признанного аварийным и включенного в госпрограмму.

Программа охватывает около 42 тысяч жителей региона. Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости одного квадратного метра — 181 759 рублей. Государство гарантирует оплату не менее 28 квадратных метров на человека. Если семья выбирает более дорогое жилье, разницу можно доплатить самостоятельно.

Для получения сертификата необходимо подать заявление в администрацию, пройти проверку документов и оценку стоимости прежней квартиры. После выбора нового жилья администрация перечисляет средства напрямую продавцу, затем заключается договор мены, по которому аварийная квартира переходит государству. До переезда семьи продолжают проживать по прежнему адресу.

Подать заявление можно до 1 июля 2026 года, а заключить договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.