сегодня в 13:00

44-летний пьяный мужчина из Бурятии устроил дебош на рейсе Москва — Красноярск. В итоге неадеквата связали стяжками, сообщает Kras Mash .

Мужчина кричал матом, мешал окружающим. Пассажиры и экипаж скрутили дебошира и связали его стяжками.

В таком виде он просидел до самой посадки. После приземления его передали транспортной полиции.

Правоохранители занялись злостным нарушителем порядка — на него составили сразу несколько административных протоколов.

