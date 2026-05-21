Поймали беса: буйного мужчину связали стяжками на рейсе Москва — Красноярск
44-летний пьяный мужчина из Бурятии устроил дебош на рейсе Москва — Красноярск. В итоге неадеквата связали стяжками, сообщает Kras Mash.
Мужчина кричал матом, мешал окружающим. Пассажиры и экипаж скрутили дебошира и связали его стяжками.
В таком виде он просидел до самой посадки. После приземления его передали транспортной полиции.
Правоохранители занялись злостным нарушителем порядка — на него составили сразу несколько административных протоколов.
