День памяти Иоанна Богослова: как и когда молиться святому, что можно и нельзя делать
Кто такой Иоанн Богослов
Иоанн Богослов — один из самых почитаемых святых в православной традиции, ближайший ученик Иисуса Христа и автор одного из четырех Евангелий. Он был сыном галилейского рыбака Зеведея и братом апостола Иакова. Призвание к апостольскому служению произошло, когда братья занимались рыбной ловлей: Христос увидел их в лодке и призвал следовать за Собой. Иоанн сразу откликнулся на этот призыв, оставив все ради служения Спасителю.
Иоанн вошел в число 12 апостолов и стал частью самого близкого круга учеников Христа. Его отличала особая чистота, верность и жертвенная любовь, за что его называют «апостолом любви» и «любимым учеником» Иисуса. Он был свидетелем важнейших евангельских событий: присутствовал при Преображении Господнем на Фаворе, на Тайной вечере, следовал за Христом во время допросов и не оставил Его даже у Креста. Именно Иоанну Спаситель поручил заботу о Своей Матери, Богородице, и апостол исполнял это служение до Ее Успения.
После Вознесения Христа и Успения Богородицы Иоанн отправился с проповедью в Малую Азию. Его жизнь была связана с городом Эфес и островом Патмос, где, по преданию, он получил и записал Откровение (Апокалипсис). В Эфесе апостол продолжал наставлять христианские общины, написал Евангелие от Иоанна и три соборных послания. В отличие от большинства апостолов, Иоанн не принял мученической смерти, а скончался в глубокой старости, окруженный учениками.
Когда отмечается день памяти Иоанна Богослова
День памяти апостола Иоанна Богослова отмечается православной церковью несколько раз в году. Главный день — 21 мая (8 мая по старому стилю), когда вспоминается преставление святого. Кроме того, его память чтят 13 июля — в Соборе двенадцати апостолов, и 9 октября — в день преставления (по юлианскому календарю).
Традиции на день памяти Иоанна Богослова
В народном календаре 21 мая известен как Иван Долгий, Иван Пшеничный или Оберег Нивы. Этот день был связан с началом посевной кампании: крестьяне выходили в поле с раннего утра и работали до позднего вечера, начиная сев пшеницы. Считалось, что щедрость и трудолюбие в этот день принесут богатый урожай. Женщины пекли пироги из пшеничной муки, угощали гостей и бедных, а в один из пирогов прятали монетку — кому она достанется, тот будет удачлив весь год.
В этот день было принято особенно заботиться о нищих и путниках: встреча с бедным считалась добрым знаком. Остатки еды не выбрасывали, а отдавали птицам или скоту. Также проводились обряды для защиты полей от непогоды и вредителей — отсюда название «Оберег Нивы». Люди просили у святого благоприятной погоды и защиты для будущего урожая.
Существовали и строгие запреты: нельзя было ссориться, жадничать, отказывать в помощи, ходить в грязной одежде, ломать ветки или топтать посевы. Не рекомендовалось начинать новые дела, гадать или есть рыбу — по поверьям, это могло навлечь болезни или неудачи.
Как и в каких случаях молиться Иоанну Богослову
Иоанн Богослов считается покровителем чистоты и целомудрия, утешения в скорбях и печалях, а также покровителем любви между супругами и в семье. Ему молятся о даровании любви, укреплении веры, ниспослании сил для исполнения заповедей Христовых. Особое значение имеют его последние слова: «Дети, любите друг друга!» — они стали символом христианской любви и милосердия.
Верующие обращаются к Иоанну Богослову с просьбами о помощи в духовных исканиях, защите от соблазнов, утешении в трудные минуты жизни. Его считают небесным покровителем тех, кто стремится к непорочной жизни и ищет духовного руководства.
Что можно и нельзя делать в день памяти Иоанна Богослова
Что нужно делать
- Посещать храм. В этот день принято молиться святому о благополучии в семье, о любви между супругами и о помощи в учебе или литературном труде.
- Угощать пирогом. В народе существовал обычай печь в этот день специальные пироги, которыми угощали соседей, прохожих или неимущих. Считалось хорошей приметой разделить хлеб с другими.
- Прощать обиды. Поскольку Иоанн проповедовал любовь, этот день — идеальное время для примирения.
- Работать на земле. 21 мая считается благоприятным временем для посева пшеницы и других зерновых.
Чего делать нельзя
Большинство запретов в народном календаре связаны с попыткой избежать конфликтов и «не спугнуть» удачу:
- Ссориться и сквернословить. Категорически запрещено ругаться, особенно с близкими. Считается, что негатив, проявленный в этот день, вернется сторицей.
- Тяжело трудиться после обеда. В церковные праздники не рекомендуется заниматься изнурительной работой, не связанной с насущной необходимостью (например, генеральной уборкой или ремонтом), чтобы посвятить время духовному.
- Отказывать в помощи. Нельзя отказывать в милостыне или просьбе о еде — это напрямую противоречит заветам «апостола любви».
- Гадать и совершать магические ритуалы. Как и в любой большой церковный праздник, церковь предостерегает от суеверий и гаданий.
- Употреблять спиртное и чревоугодничать. Праздник предполагает умеренность.
Народные приметы в день памяти Иоанна Богослова
- Если 21 мая идет дождь — будет богатый урожай грибов.
- Красное небо на закате обещает хорошую погоду в ближайшие дни.
- Если черемуха зацвела к этому дню — лето будет мокрым.