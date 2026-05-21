Смертность на дорогах Подмосковья снизилась вдвое за последние 10 лет

Заместитель начальника полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что за минувшие 10 лет смертность на дорогах Подмосковья снизилась в два раза.

«За 10 лет снизили аварийность на дорогах Подмосковья, а главное — смертность сократилась в два раза. Этому способствовал не только системный подход, но и поддержка наших инициатив губернатором Московской области и правительством Московской области, а также вниманием к безопасности со стороны Мособлдумы», — сказал Кузнецов в ходе заседания регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года на региональных дорогах отмечено заметное снижение смертности и травматизма. Он подчеркнул, что это соответствует нормам из указа президента.

«Уже есть неплохие результаты в 2026 году, а именно — мы видим на региональных дорогах самое большое снижение (числа случаев — ред.) травм и гибели. То есть тогда, когда мероприятия были реализованы интенсивно и своевременно, мы видим заметное снижение», — сказал Воробьев.

