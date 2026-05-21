Юрий Лоза объяснил, зачем SHAMAN перекрестился перед своими портретами

Певца SHAMAN (Ярослава Дронова) раскритиковали после того, как перед концертом в Твери он перекрестился перед своими портретами. Юрий Лоза заявил, что в этом нет ничего предосудительного.

«Это ритуалы, которые каждый для себя придумывает сам. И не надо относиться к ним как к чему-то постыдному или неприличному. Поймите, ритуалы бывают разные у людей. И некоторые очень индивидуальные и личные. Кто-то, допустим, хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне даже говорили некоторые артисты: „Если я рюмку коньяка не выпью, я на сцене ничего не могу сделать“. То есть ему как-то надо расширить сосуды, чтобы он начал функционировать», — отметил Лоза.

Он добавил, что и в его коллективе есть свои традиции перед выходом на сцену.

«В моем коллективе есть люди, которые заходят в туалет перед выступлением и что-то там делают. Что они там делают, я не знаю. Может, они там крестятся, может быть, молятся или что-то себе подправляют. И без этого не могут выходить на сцену. Ничего особенного в этом нет. Это просто ритуал», — указал музыкант.

Представитель артиста ранее сообщил, что концерт в Твери стал 400-м в карьере исполнителя, и он перекрестился по многолетней традиции, как делает это перед каждым выступлением.

В Русской православной церкви поступок артиста раскритиковали. Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин предупредил о возможных серьезных последствиях таких действий.

