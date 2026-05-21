Есть погибший: пьяный водитель протаранил толпу пешеходов в Подмосковье

Пьяный водитель за рулем Lada Priora влетел в толпу прохожих в подмосковном городском округе Клин. Есть погибшие, сообщает «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, виновник ДТП съехал на обочину и сбил людей. В результате происшествия погиб 42-летний мужчина. Он был вместе с сыном — 19-летний парень попал в больницу.

После ДТП водитель попытался сбежать. Вскоре его задержали правоохранители.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.