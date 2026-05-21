Обгорелые ошметки: опубликовано видео с места аварийной посадки Ан-2 в Якутии
«112» опубликовал видео с места аварийной посадки легкого многоцелевого самолета Ан-2 на территории Республики Саха (Якутия).
На кадрах видно, как в результате жесткой посадки самолет разлетелся на части и загорелся. Вокруг валяются только обгорелые ошметки. Фрагменты воздушного судна полностью выгорели.
Во вторник Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ, но вскоре пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Затем связь с бортом пропала. Воздушное судно экстренно посадили в лесу. Троих человек госпитализировали, жертв удалось избежать. Предварительная причина экстренной посадки Ан-2 — отказ двигателя.
Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
