Обгорелые ошметки: опубликовано видео с места аварийной посадки Ан-2 в Якутии

На кадрах видно, как в результате жесткой посадки самолет разлетелся на части и загорелся. Вокруг валяются только обгорелые ошметки. Фрагменты воздушного судна полностью выгорели.

Во вторник Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ, но вскоре пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Затем связь с бортом пропала. Воздушное судно экстренно посадили в лесу. Троих человек госпитализировали, жертв удалось избежать. Предварительная причина экстренной посадки Ан-2 — отказ двигателя.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

