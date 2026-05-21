Радий Хабиров назначил Олега Ли вице-премьером по ИИ

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о назначении Олега Ли заместителем премьер-министра по развитию искусственного интеллекта. Решение прозвучало на стратегической сессии в Уфе, сообщает mkset.ru .

О создании новой должности Хабиров сообщил на стратегической сессии по внедрению ИИ в Геномном центре Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. По его словам, искусственный интеллект становится инструментом конкурентоспособности регионов, поэтому внедрение технологий будет ускорено.

«Огнем и мечом», — заявил Хабиров, подчеркнув, что сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе госуправления.

В регионе уже используют ИИ в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Алгоритмы анализируют КТ и МРТ, помогают врачам принимать решения, контролируют скважины и производственные процессы. На молочно-товарных комплексах камеры и системы машинного обучения отслеживают состояние животных и расход кормов.

Олегу Ли 32 года. Он окончил Высшую школу экономики и Финансовый университет при правительстве России. Работал в Минэкономразвития, Минфине, Росэксимбанке и Аналитическом центре при Правительстве РФ, участвовал в федеральных проектах по развитию ИИ.

«Мировой рынок искусственного интеллекта развивается беспрецедентными темпам. <…> Проактивно подойдем к вопросу ИИ-трансформации органов власти», — подчеркнул Ли.

Власти планируют подготовить дорожную карту внедрения ИИ и расширить обучение IT-специалистов: в 2026 году вузы региона выпустят более 1,5 тыс. профильных специалистов.

