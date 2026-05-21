Почетное звание ИТ-специалиста появилось в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов отметил, что цифровые технологии — неотъемлемая часть повседневной жизни.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Подмосковье создавались сильные ИТ-компании, открывались высокотехнологичные рабочие места, чтобы молодые специалисты выбирали наш регион для жизни и профессионального роста. А признание заслуг конкретных людей — это дополнительный моральный стимул», — подчеркнул Баранов.

Парламентарий добавил, что звание будет присваиваться за разработку инновационных программ, цифровизацию процессов, улучшение информационной безопасности и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности автоматизации муниципальных социальных услуг. Он поручил перевести самые популярные и востребованные в единый цифровой формат.

«Сейчас более 30 муниципальных социальных услуг — полностью или частично на бумаге. Задача — перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы человеку не нужно было ходить из кабинета в кабинет за сведениями, которые уже есть в информационных системах», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.