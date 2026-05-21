Пролетел 7 этажей: под окнами уфимского кожвендиспансера нашли труп пациента

В Уфе пациент кожвендиспансера погиб при падении из окна 7 этажа

Пациент Республиканского кожно-венерологического диспансера (РКВД) в Уфе разбился в результате падения из окна медучреждения, сообщает UFA1.RU .

Трагедия произошла рано утром в четверг в стационаре на Союзной улице в микрорайоне Затон. Бездыханное тело под окнами кожвендиспансера обнаружил один из врачей.

Погибшим оказался 51-летний пациент РКВД. П

о предварительным данным, мужчина выпал из окна 7-го этажа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.