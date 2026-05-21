Гладил волосы, хватал за попу: неадекват решил познакомиться с оренбурженкой

Россиянка Оксана (имя изменено) из Оренбурга рассказала в своем блоге, что поехала одна в Голубую мечеть, но по пути ей встретился неадекватный мужчина.

Когда Оксана зашла в трамвай, то он пошел за ней и ходил по всему вагону. Когда девушка встала, то он показал удостоверение полицейского и сказал, что сумку нужно застегнуть хорошо, чтобы ничего не украли. Когда туристка села на освободившееся место, то он снова к ней подошел, постоянно что-то рассказывал и спрашивал, но девушка не отвечала.

По словам пострадавшей, потом неадекват стал гладить ей волосы и обнимать, а она откидывала его руки и громко просила не приставать к ней.

Когда оренбурженка доехала до нужной остановки и пошла к выходу, то мужчина отправился вслед за ней. На платформе было многолюдно, девушка пыталась оторваться от преследователя, но он шел за ней, хватал за руку и за попу. В страхе она спрыгнула на рельсы, чтобы оббежать людей, а потом забежала в первый попавшийся магазин.

Парни в магазине увидели состояние россиянки, расспросили о случившемся, дали воды. Позднее за девушкой приехали ее подруги.

