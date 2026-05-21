«Знает, в какое время иду»: экс-муж 1,5 года сталкерит и кошмарит кемеровчанку

Жительница Кемерова пожаловалась на бывшего супруга, который уже 1,5 года преследует ее и ломает психику сыну.

Надежда (имя изменено) рассказала, что бывший муж постоянно сталкерит ее у дома. Также Марк (имя изменено) узнает у общих знакомых, с кем общается Надежда, с кем ее видели. Мужчина звонит подругам кемеровчанки, требуя рассказать о бывшей жене. Если получает отказ, то переходит на оскорбления.

«Ходит в те же места на тренировки, что и я. Расспрашивает тренеров с кем я на корте <…> И так 1,5 года», — жалуется девушка в соцсетях.

Надежда утверждает, что достается и их общему сыну. В переписках с мальчиком Марк просит за все прощения и заявляет, что «завтра его уже не будет на этом свете», так как он «очень устал эмоционально».

После очередных неадекватных выходок Марк вырывает у Надежды телефон и требует удалить видео. Кемеровчанка утверждает, что в полицию обращаться якобы бесполезно.

