Репетиция эскадрильи «Русские витязи» пройдет над Солнечногорском в четверг

В четверг, 21 мая, в небе над Солнечногорском состоится репетиция авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Русские витязи», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Если услышите гул самолетов — не беспокойтесь. Это не учения и тем более не чрезвычайная ситуация. Это зрелищное шоу авиационной группы высшего пилотажа», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителям муниципалитета напомнили, что видеосъемка репетиции «Русских витязей» разрешена.

Группа «Русские витязи» была сформирована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка (Московская область). Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Губернатор отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.