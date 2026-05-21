Стало известно, зачем Московский зоопарк начал спасение 80 бегемотов Эскобара

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объявила о международной кампании по спасению 80 бегемотов в Колумбии, которым грозит эвтаназия. Животных планируют перевезти в аккредитованные центры, сообщает «Вечерняя Москва» .

Популяция бегемотов появилась в Колумбии в 1980-х годах: животных из Африки завез наркобарон Пабло Эскобар. После конфискации его имущества бегемоты остались без контроля и начали активно размножаться в районе реки Магдалена.

Рост численности привел к ущербу экосистеме: животные вытесняют ламантинов, выдр и черепах, поедают растительность и загрязняют воду. Власти региона сочли стерилизацию недостаточной мерой и приняли решение об эвтаназии части популяции.

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) направило обращение колумбийским властям с просьбой отказаться от усыпления и передать животных в специализированные центры. В операции участвует индийский центр спасения диких животных «Вантара».

«Эти животные не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте. Как всемирная природоохранная организация мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — сообщили представители зоопарка.

В «Вантаре» заявили о готовности принять часть бегемотов и создать для них специальную природную среду. Сейчас участники кампании обсуждают распределение животных с учетом генетических особенностей популяции.

Отдел спасения диких животных Московского зоопарка ранее помог более чем тысяче животных.

