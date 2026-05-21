Выпускной «умер»: школьники просят у родителей деньги вместо праздника

Школьники в РФ просят не платить за выпускной, а отдать деньги как «подъемные»

В России набирает популярность новый тренд среди выпускников школ: подростки все чаще отказываются от участия в выпускных вечерах и просят родителей отдать им деньги, отложенные на праздник, в качестве «подъемных» во взрослую жизнь.

Речь идет о суммах от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, которые обычно тратят на банкет, ведущего, фотосессию, яркие наряды, лимузины и т. д. Вместо оплаты одного вечера выпускники предпочитают направить эти деньги на аренду жилья в будущем, покупку техники для обучения в вузе, путешествия. Кто-то решает оставить средства как личные накопления.

В соцсетях подростки объясняют свое решение прагматичным подходом к жизни. Многие считают, что несколько часов праздника не стоят крупных расходов, особенно на фоне тревоги из-за поступления, высоких цен и туманного будущего. Некоторые выпускники признаются, что не хотят участвовать в «ярмарке статуса», где выпускники и их родители мерятся дорогими платьями, крутостью ресторанов и масштабом торжества.

Часть выпускников также рассказывает о психологическом дискомфорте: далеко не у всех сложились теплые отношения с классом. Сам выпускной многие называют праздником для родителей и фотографий в соцсетях.

Получается, что отношение молодежи к выпускным постепенно меняется. Если раньше вечер воспринимался как обязательный ритуал взросления, то теперь подростки все чаще подходят к нему с точки зрения пользы и финансовой рациональности. На фоне популярности трендов на осознанное потребление и экономию выпускной для некоторых превращается из главного события жизни в необязательную и слишком дорогую традицию.

Родители же спорят, стоит ли поддерживать подобный подход: одни считают его проявлением зрелости, а другие уверены, что дети лишают себя важных воспоминаний о школьных годах.

