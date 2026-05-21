У пострадавшего в ходе обрушения балкона в Севастополе выпускника редкая травма

Один из выпускников, который рухнул вместе с балконом школы в Севастополе, получил нестандартный перелом грудины. Эту редкую травму обнаружили только утром в четверг, сообщает SHOT .

17-летний парень занимается спортом — он серебряный призер Первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров. После обрушения балкона выпускник тут же принялся помогать сверстникам, хотя сам получил травму.

На утро после происшествия врачи диагностировали перелом мечевидного отростка грудины — это самый нижний, узкий и короткий элемент грудины, который защищает сердце и внутренние органы, к нему крепятся мышцы живота. Подобные травмы возникают редко, но они очень болезненны.

Сейчас парень чувствует себя нормально. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Также, по последним данным, число тех выпускников, кто находится в тяжелом состоянии, выросло до трех.

Это 17-летняя девушка, поступившая в реанимацию без сознания сразу после ЧП, ее одноклассник, который сломал обе руки, а также еще один выпускник, у которого тяжелый перелом черепа — парень рухнул с высоты лицом в асфальт. Медики все еще борются за его жизнь.

20 мая выпускники севастопольской школы начали прыгать на балконе во время совместной фотосессии, что привело к его обрушению. Пострадали 10 детей.

