Захарова обвинила Зеленского в хвастовстве терактами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский цинично хвалится терактами на территории РФ и демонстрирует нежелание к мирному урегулированию, сообщает Общественная Служба Новостей.
На брифинге дипломат обвинила Зеленского в циничном бахвальстве перед западными покровителями. По ее словам, украинский лидер открыто заявляет о причастности к терактам на территории России и подчеркивает поддержку зарубежных стран.
Захарова отметила, что Зеленский говорит о подготовке новых, как он выразился, дальнобойных санкций против РФ и продолжает курс на эскалацию конфликта.
По мнению дипломата, такая риторика свидетельствует о нежелании Киева двигаться к мирному урегулированию и о зависимости от внешних спонсоров, которые подталкивают к продолжению боевых действий.
Ранее Захарова заявляла о росте неоварварства на Западе, указывая на отмену театральных постановок, гастролей, закрытие выставок и санкции против деятелей культуры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.