Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский цинично хвалится терактами на территории РФ и демонстрирует нежелание к мирному урегулированию, сообщает Общественная Служба Новостей .

На брифинге дипломат обвинила Зеленского в циничном бахвальстве перед западными покровителями. По ее словам, украинский лидер открыто заявляет о причастности к терактам на территории России и подчеркивает поддержку зарубежных стран.

Захарова отметила, что Зеленский говорит о подготовке новых, как он выразился, дальнобойных санкций против РФ и продолжает курс на эскалацию конфликта.

По мнению дипломата, такая риторика свидетельствует о нежелании Киева двигаться к мирному урегулированию и о зависимости от внешних спонсоров, которые подталкивают к продолжению боевых действий.

Ранее Захарова заявляла о росте неоварварства на Западе, указывая на отмену театральных постановок, гастролей, закрытие выставок и санкции против деятелей культуры.

