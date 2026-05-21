Россиян предупредили о вреде чая в пакетиках

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков заявил, что чай в пакетиках может привести к попаданию микропластика в организм и повлиять на гормональную систему, сообщает «Абзац» .

Фильтр-пакеты для чая часто изготавливают из нейлона или полипропилена. Под воздействием кипятка микрочастицы материала высвобождаются, попадают в напиток, а затем — в организм человека.

«Микропластик относится к категории эндокринных дизрапторов — веществ, которые при длительном накоплении, систематичном поступлении в организм могут снижать гормональный баланс, (ред. — наносить удар по) репродуктивной системе и щитовидной железе. Также теоретически не исключен риск сгущения крови: любая инородная частица повышает воспалительный фон, что провоцирует этот процесс», — пояснил Поляков.

Эксперт отметил, что точный объем микропластика, попадающего в организм с напитком, оценить сложно. В качестве альтернативы он рекомендовал выбирать листовой чай вместо пакетированного.

Ранее диетолог и инфекционист Марият Мухина сообщила, что клубника и другие ягоды, выращенные в грунте, могут быть источником заражения аскаридами и вызвать заболевания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.