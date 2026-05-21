Новый принцип ответственного бизнеса установили в Подмосковье

Мособлдума на 136-м заседании внесла изменения в закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области». По нему ветеранам боевых действий и лицам, совмещающим работу и семью, уделят больше внимания, сообщил корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что система «ответственного бизнеса» в регионе будет нацеливаться на организацию комфортных условий для ветеранов боевых действий и на людей, совмещающих трудовую деятельность с заботой о семье.

«Ответственное ведение бизнеса также определяется через экологию, инновации, благотворительность — это важные направления. Новый принцип подчеркивает значимость корпоративной социальной политики, проводимой работодателями», — сказал Голубев.

По его словам, такой подход призван стимулировать работодателей внедрять корпоративные программы для ветеранов боевых действий и сотрудников с семьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.

