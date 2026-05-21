Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию

Медики диагностировали у пожилого мужчины гнойное воспаление слюнной железы. Пока врачи обходятся консервативным лечением.

Актриса месяц назад потеряла мужа Алексея Пиманова. Теперь она сильно переживает за отца и все время проводит с ним. Папа Погодиной — бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах.

49-летняя Погодина известна по фильмам и сериалам «Грачи» (2026), «Водитель-олигарх» (2024), «Убойная сила» (2000 — 2005), «Женская интуиция» (2003) и т. д.

