Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию
86-летний отец актрисы Ольги Погодиной Станислав Бобович был экстренно госпитализирован в реанимацию, сообщает SHOT.
Медики диагностировали у пожилого мужчины гнойное воспаление слюнной железы. Пока врачи обходятся консервативным лечением.
Актриса месяц назад потеряла мужа Алексея Пиманова. Теперь она сильно переживает за отца и все время проводит с ним. Папа Погодиной — бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах.
49-летняя Погодина известна по фильмам и сериалам «Грачи» (2026), «Водитель-олигарх» (2024), «Убойная сила» (2000 — 2005), «Женская интуиция» (2003) и т. д.
