В Домодедове продолжается ремонт дорог

В селе Красный Путь подрядная организация приступила к ремонту участка дороги на улице Мира от дома № 1 до дома № 42. На сегодняшний день здесь уже завершено фрезерование старого асфальтового покрытия. До конца недели специалисты планируют перейти к следующему этапу — укладке выравнивающего слоя.

Параллельно дорожные работы стартовали на участке от Каширского шоссе до центральной проходной санатория «Подмосковье» в Никитском административном округе. Здесь подрядчик уже выполнил демонтаж старых бордюров и приступил к фрезеровке покрытия. В ближайшее время начнется подготовка основания под укладку нового выравнивающего слоя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.