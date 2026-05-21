Мособлдума приняла закон о выплате в 70 тысяч рублей вожатым

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что регион готовит летний отдых в лагерях примерно для полумиллиона детей.

«Когда мы говорим об организации детского отдыха, здесь важно поддержать тех, кто этот отдых создает, — вожатых. Эта работа сезонная, интенсивная и сопряженная с огромной ответственностью. Именно вожатые находятся с нашими детьми 24 часа в сутки. От их чуткости и профессионализма зависит, станет ли смена для ребенка ярким приключением», — сказал Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, выплату смогут получить вожатые, отработавшие в профильных учреждениях не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. Брынцалов добавил, что, по некоторым оценкам, на данную меру поддержки смогут претендовать более 500 человек. На эти цели из регионального бюджета выделено около 37 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что регион старается делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуют спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ.

«Особое внимание уделяем детям участников СВО. В этом году организуем отдых для 7 тысяч ребят из семей наших героев — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в „Литвиново“ в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях „Левково“ в Пушкине и „Имени 28 Героев Панфиловцев“ в Волоколамске», — сказал Воробьев.

