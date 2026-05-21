Вячеслав Шаронов посетил бойцов в зоне СВО

В рамках очередной гуманитарной поездки руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслав Шаронов посетил с гуманитарным грузом наших боевых товарищей, членов Ассоциации — гвардии майора «Казаха» и полковника «Гочу», которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти офицеры с первых дней начала специальной военной операции в 2022 году встали на защиту нашей страны и продолжают самоотверженно выполнять свой долг.

В знак глубокого уважения к их мужеству и преданности Отчизне, Вячеслав Шаронов вручил им медали «За службу Родине», учрежденные Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при поддержке Правительства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.