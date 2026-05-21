Актер Гогунский вызвал споры в Сети своей шуткой об обмане женщин

Российский актер Виталий Гогунский привлек внимание общественности, разместив в своих соцсетях видео с шуткой об обмане женщин.

Он записал видео в авто. На нем артист сказал, что любимую женщину обманывать не следует ни при каких обстоятельствах, но всех женщин обманывать, оказывается, можно — маркетинг называется.

Эта шутка вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей. Некоторые люди поддержали юмор, а другие — нет.

Так, подписчики интересовались, можно ли бить женщин, вспоминали, кого актер обманул, говорили, что «молчанье — золото» и т. д.

Гогунский больше всего известен зрителям по роли Кузи в сериале «Универ». Ранее его заметили в компании бывшей девушки Паши Техника.

