Услуга «Обращение с ТКО» в платежном документе
«Обращение с ТКО» — это сбор, транспортировка, обработка и утилизация бытовых отходов. За услугу потребители платят исходя из норматива накопления отходов, площади жилого помещения и тарифа, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Для каждого из 7 подмосковныхрегиональныхоператоров по обращению с ТКО установлен свой экономически обоснованный тариф.
Тариф зависит, в том числе, от:
• расстояния до сортировочных комплексов
• технологической цепочки обращения с отходами
• плотности застройки и логистики вывоза
Тарифы на 2026 год утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области № 205-Р от 20.11.2022 (в редакции № 381-Р от 19.12.2025)
Если жильцы отсутствуют по месту регистрации 5 дней подряд, они имеют право на перерасчет платы за услугу. Подробнее — на портале Твой Домовой.