Услуга «Обращение с ТКО» в платежном документе

«Обращение с ТКО» — это сбор, транспортировка, обработка и утилизация бытовых отходов. За услугу потребители платят исходя из норматива накопления отходов, площади жилого помещения и тарифа, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Для каждого из 7 подмосковныхрегиональныхоператоров по обращению с ТКО установлен свой экономически обоснованный тариф.

Тариф зависит, в том числе, от:

• расстояния до сортировочных комплексов

• технологической цепочки обращения с отходами

• плотности застройки и логистики вывоза

Тарифы на 2026 год утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области № 205-Р от 20.11.2022 (в редакции № 381-Р от 19.12.2025)

Если жильцы отсутствуют по месту регистрации 5 дней подряд, они имеют право на перерасчет платы за услугу. Подробнее — на портале Твой Домовой.