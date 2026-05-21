В Подмосковье запустили онлайн-навигатор выплат для будущих мам

Онлайн-навигатор выплат для беременных и будущих мам запустили на портале «Стань мамой в Подмосковье». В разделе собрали федеральные и региональные меры поддержки с прямыми ссылками для подачи заявлений через Госуслуги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый раздел объединяет информацию о выплатах для разных категорий женщин: работающих мам, студенток, индивидуальных предпринимателей и тех, кто был уволен при ликвидации организации. Для каждой меры поддержки предусмотрена прямая ссылка на Госуслуги, что позволяет подать заявление в несколько кликов.

«Запуск единого раздела с выплатами — это еще один шаг в развитии экосистемы заботы о материнстве в регионе. Мы объединили информацию для всех категорий и обеспечили бесшовный переход на Госуслуги. Важно, чтобы каждая семья знала о своих правах и могла получить положенную господдержку», — отметили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В министерстве подчеркнули, что на странице размещена пошаговая инструкция — от постановки на учет в женской консультации до оформления пособий после рождения ребенка. Также опубликованы сведения о едином пособии для семей с низким доходом — с периода беременности до достижения ребенком 17 лет, декретных выплатах и размерах материнского капитала в 2026 году.

Отдельно представлены региональные меры поддержки в Подмосковье, включая выплаты на питание беременным, помощь при рождении ребенка и условия получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье» или денежной компенсации.

Подробная информация доступна по ссылке: https://mama.zdrav.mosreg.ru/payments

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.