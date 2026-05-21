Охранник Минюста пронес сумку с листовками «Слава Украине!»* и поплатился за это

Охранника обвинили в том, что в начале мая он пронес в здание Минюста сумку, в которой находились листовки со словами «Слава Украине»*.

В суде обвиняемый не признал вину. Он сказал, что работает в министерстве техперсоналом (по данным издания, работает охранником). Кроме того, он объяснил, что шел по зданию и увидел неизвестную сумку, подержал ее в руках, после чего оставил на месте.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП и арестовал на 15 суток.

Лозунг «Слава Украине»* исторически ассоциируется с движением украинских националистов периода Второй мировой войны. Его символика, включая призыв «Слава Украине — героям слава»*, были признаны экстремистскими и внесены в соответствующий перечень.

* Лозунг признан экстремистским и внесен в соответствующий перечень в РФ.

