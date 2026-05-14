Петарда в игрушке: в Петербурге дети устроили взрыв на площадке и убежали

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Хорт в своем Telegram-канале . Инцидент случился вечером 14 мая на улице Маршала Блюхера, 55.

По предварительным данным, взорвался неустановленный предмет — предположительно, детская игрушка. Пострадавших нет. Оперативные службы работали на месте происшествия. Хорт взял ситуацию под личный контроль.

Позже с помощью камер системы «Безопасный город» удалось выяснить обстоятельства случившегося. Оказалось, что это была детская шалость. На видео видно, как дети засунули в игрушку петарду, подожгли ее и убежали.

Детей и их родителей найдут, заявил глава района. В администрации пообещали провести с ними воспитательную беседу.

