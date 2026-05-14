Израиль подает иск в суд на NYT за статью о сексуальном насилии над палестинцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Гидеон Саар распорядились подать в суд на газету The New York Times за диффамацию, сообщает « Коммерсант ».

Причиной иска стала статья, которую назвали в сообщении «самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против Государства Израиль в современной прессе».

Речь идет о колонке ветерана The New York Times Николаса Кристофа, в которой говорится о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Текст был написан на основе интервью с 14 пострадавшими мужчинами и женщинами. В статье говорилось, что что сексуальное насилие стало одной из «стандартных оперативных процедур» и «основным элементом жестокого обращения» с палестинскими заключенными.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа по данным местного министерства здравоохранения, не менее 67 палестинцев погибли и свыше 200 получили ранения в результате обстрелов израильской армии.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.