Обстрел в Газе: 67 погибших и 200 раненых у гуманитарного конвоя

сегодня в 23:28

При израильском обстреле из танков погибло 67 человек в секторе Газа

В секторе Газа по данным местного министерства здравоохранения, не менее 67 палестинцев погибли и свыше 200 получили ранения в результате обстрелов израильской армии, сообщает «КоммерсантЪ» .

По утверждению ведомства, жертвы находились среди гражданских, пытавшихся получить гуманитарную помощь на севере анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт применения оружия, заявив о «предупредительном огне» из танков для устранения «непосредственной угрозы». Военные начали внутреннее расследование, подвергая сомнению заявленное число погибших и отрицая целенаправленные атаки на гуманитарные грузовики.

ООН выразила резкое осуждение произошедшего. В заявлении Всемирной продовольственной программы подчёркивается, что насилие против гражданских лиц, ожидающих помощь, недопустимо.

Инцидент обострил и без того напряжённую гуманитарную ситуацию в Газе, где население столкнулось с острым дефицитом продовольствия и медикаментов.