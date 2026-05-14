Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные для обеспечения безопасности полетов.
