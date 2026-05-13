Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные для обеспечения безопасности полетов, пишет ИА «Время Н» .

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта в полном объеме. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

За время их действия задержали десять рейсов из регулярного расписания. С пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

«В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме. Находясь в терминале, следите, пожалуйста, за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт воздушного судна, а также за информацией на онлайн-табло», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что операционные службы продолжают работу по стабилизации расписания.

