Багреева: к Порталу поставщиков Москвы присоединились госзаказчики 45-го региона

К Порталу поставщиков Москвы присоединился 45-й по счету регион. Им стала Еврейская автономная область, чьи заказчики теперь могут использовать электронную платформу для приобретения товаров, услуг и работ. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель городского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, выход региона на платформу дает местным госзаказчикам доступ к торгам с участием предпринимателей со всей России.

«Для поставщиков, работающих на портале, которых насчитывается уже более 400 тыс., присоединение нового региона — это возможность расширить географию бизнеса и увеличить количество сделок. Предприниматели из Еврейской АО предлагают свою продукцию на платформе с 2019 года. Сейчас здесь зарегистрировано около 40 компаний из этого региона, и мы ожидаем, что заключение соглашения будет способствовать росту их числа», — подчеркнула Багреева.

Само соглашение о подключении было заключено во время XXI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», которая проходит в эти дни в Москве. Документ направлен на:

обеспечение равного доступа заказчиков региона к закупкам на портале;

развитие конкурентной среды;

углубление сотрудничества между покупателями и продавцами;

повышение экономической эффективности контрактной системы;

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в госзаказе.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что на одного заказчика на столичном Портале поставщиков сегодня приходится шесть предпринимателей. Такой баланс обеспечивает здоровую конкуренцию, позволяет учреждениям приобретать качественные товары по справедливым ценам и экономить бюджетные средства.

За последние пять лет количество регионов, чьи государственные и муниципальные учреждения могут размещать закупки на московской платформе, выросло на четверть — с 36 до 45. Число заказчиков увеличилось на 18%, превысив 60 тыс.

Портал поставщиков Москвы был запущен в 2013 году. Его цель — автоматизация закупок малого объема. Сегодня сервис зарекомендовал себя как эффективный механизм взаимодействия бизнеса и государственных заказчиков. Каждый день на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов. В феврале текущего года к порталу присоединилась Курская область — 44-й регион-заказчик, об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

