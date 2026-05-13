Мигранты зверски избили ветерана СВО с инвалидностью в Приморском крае

Ветеран СВО с инвалидностью из Приморского края оказался избит мигрантами за то, что просто хотел пообедать в кафе, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Все произошло в городе Большой Камень. Участник СВО зашел в местное кафе и поинтересовался, есть ли свободные места.

К нему сразу проявил агрессию один из мигрантов, сидевший в углу помещения. Он обматерил инвалида и сказал ему уходить из заведения.

Когда ветеран СВО вышел на улицу, на него напала целая толпа иностранцев. В руках они держали арматуры. Мужчину жестоко избили.

По словам местных, это уже не первый случай избиения. Жители утверждают, что ОПГ фактически контролирует чуть ли не весь город.

